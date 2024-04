Neue SPÖ-Vorwürfe gegen Vösendorfs Bürgermeister - SP-Gemeinderat vor Gericht

Vor der Gemeinderatswahl am 5. Mai in Vösendorf (Bezirk Mödling) geht das politische Hick-Hack weiter. Die SPÖ Niederösterreich übte am Mittwoch in einer Pressekonferenz erneut Kritik an Bürgermeister Hannes Koza. Dem ÖVP-Politiker wurde vorgeworfen, Gemeindegelder zu verwenden, um mit Aktionen und Veranstaltungen Wahlkampf zu betreiben. Koza wies die Anschuldigungen jedoch umgehend zurück.

Vizebürgermeister Alfred Strohmayer, Vorsitzender der SPÖ Vösendorf, berichtete weiters von Versuchen Kozas, Veranstaltungen seiner politischen Gegner zu erschweren. Auch diesen Vorwurf wies der ÖVP-Politiker zurück.