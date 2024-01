Bürgermeister im Visier der Justiz: Neuwahlen in Vösendorf

ÖVP steht hinter Koza

Doch dieser will im Amt bleiben und ging nun am Montag in die Offensive. Die Gemeinderäte der ÖVP werden ihre Mandate geschlossen zurücklegen und damit vorgezogene Neuwahlen notwendig machen. Er wolle damit die Vertrauensfrage stellen, sagt Koza.

„Mir ist bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe, und ich entschuldige ich mich aufrichtig dafür“, betonte das Vösendorfer Gemeindeoberhaupt am Montagabend noch einmal. Die Entwicklung der Gemeinde sei ihm aber „immer ein Herzensanliegen gewesen“. Um den Weg der letzten Jahre fortsetzen zu können, brauche er nun das Vertrauen der Vösendorfer.