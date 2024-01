Mehr Geld und Tattoos: Polizei in NÖ hat wieder mehr Bewerber

Als Standort gilt der Eisberg. Es werde zu nah an den Siedlungsgebieten gebaut, war einer der Vorwürfe, die sich Politik und Exekutive von aufgebrachten Anrainern gefallen lassen mussten. Dann tauchten noch Gerüchte über die Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes am Areal des Sicherheitszentrums auf, selbst die unterirdische Schießanlage löste heftige Kritik aus.

Polizei zieht um

Fest steht, dass das Sicherheitszentrum in weiterer Folge große Auswirkungen auf die bisherigen Polizei-Standorte in St. Pölten haben wird. Denn in die neue Zentrale am Eisberg soll auch die Landespolizeidirektion Niederösterreich einziehen, die ihren Sitz im Regierungsviertel hat. Aber auch das Stadtpolizeikommando, das am Europaplatz zu finden ist, soll nach der Fertigstellung umziehen.