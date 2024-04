Vermeintlicher Vandalismus in Mödling war Projekt der Firmkinder

"Wer macht so etwas? Hinweise erbeten", wollte ein Mitglied der Facebook-Gruppe "Mödling" am Montag wissen. Die Frage bezog sich auf eine Reihe von Bildern, die bunte Botschaften und Zeichnungen an Wänden und auf Straßen rund um die Stadtpfarrkirche St. Othmar zeigten. "Do it because it makes you happy", war da etwa zu lesen, oder "Leben dein Leben".

Rasch folgten reihenweise Emojis mit empörtem, traurigem oder wütendem Gesichtsausdruck von weiteren Gruppenmitgliedern sowie Nachrichten wie "Narrenhände beschmieren Tisch und Wände". Doch die Aufregung währte nur kurz. Denn wie sich herausstellte, handelt es sich bei den Nachrichten um ein zuvor genehmigtes Projekt der Firmkandidaten der Mödlinger Pfarre.