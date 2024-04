Tourismusland NÖ: So soll Zahl der Nächtigungen gesteigert werden

Mit 42.000 Beschäftigten in rund 8.500 Betrieben zählt die Tourismusbranche zu den ganz wichtigen Wirtschaftszweigen in Niederösterreich .

Zum Glück geht es mit dem Tourismus in Niederösterreich wieder längst bergauf. Mit 7,3 Millionen Nächtigungen im Vorjahr, konnten beinahe die guten Werte in den Jahren vor Corona eingeholt werden. „Und die Buchungslage für den kommenden Sommer sieht auch wieder sehr gut aus“, weiß Mario Pulker, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer NÖ.

Wo es noch großes Potenzial gibt, hat sich das Land nun vom Marktforschungsinstitut Manova ausheben lassen. Derzeit liegen die Schwerpunkte mit 21 Prozent der Nächtigungen im Kur- und Gesundheitstourismus, 36 Prozent entfallen laut der Studie auf den Seminar- und Geschäftsbereich, den größten Anteil hat nach wie vor aber der Urlaubstourismus.

Der Trend geht klar in Richtung Qualität, gerade auch deshalb hat sich die Zahl der Vier-Sterne-Betten in den vergangenen fünf Jahren um rund zwölf Prozent erhöht“, berichtet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).