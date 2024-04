Mit 66 Jahren, da fängt das Leben (in der Disco) an

Ein älterer Anrainer radelt rüstig durch die Eltzgasse in der nö. Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Auf die Frage, ob er sich noch an den früher beliebten Treffpunkt hier erinnern kann, erwidert er mit einem Leuchten in den Augen: "Ja, ja, die Disco Top Dancing, die war schon was in unserer Jugend. Dort ging man gerne hin."

Eine silberner Discokugel an der Decke der ehemaligen Diskothek erinnert an die alten Zeiten. "Hier soll der Gemeinschaftsraum, das Kaminzimmer entstehen", erklärt Rosa Maria Eglseer. Gemeinsam mit dem in Wien tätigen Architekten Dieter Spath möchte die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Eltzgasse 9 das Wohn- und Betreuungsprojekt "Gemeinsam leben in der Disco" eröffnen.