Neues Leben im „Sonnenplatzerl“ in Mario Roggendorf

Das Haus Nummer 39 in Maria Roggendorf (Bezirk Hollabrunn) trägt seinen Namen zu Recht. Es wurde „Sonnenplatzerl“ getauft – und tatsächlich trifft es das auch im übertragenen Sinne. Denn in dem Neubau ist es heimelig, gemütlich, wohnlich. Wie zu Hause eben. Und genau das soll das „Sonnenplatzerl“ auch sein: Nicht nur ein neues Dach über dem Kopf, sondern ein Zuhause für Senioren, die auch im Alter am Land leben wollen.

