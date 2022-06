Lebenstraum in NÖ erfüllt: Platz an der Sonne für den Lebensabend

Dabei war es früher gang und gäbe, dass mehrere Generationen gemeinsam am Bauernhof lebten. „Die alten Menschen waren eine Unterstützung für die nächste Generation und fühlten sich gebraucht“, so Schwinner. Heute gibt es nur noch wenige solcher Familienmodelle. Die Angehörigen ziehen oft in die Stadt, das eigene Haus wird für ältere Menschen zur Belastung. Für viele führt der Weg dann in ein Pflegeheim.

Auch mit weniger Einkommen leistbar

Das „Sonnenplatzerl“ vereint ein Leben auf dem Land mit einer modernen Seniorenwohngemeinschaft. „So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Betreuung wie nötig“ lautet dabei das Credo von Schwinner. Damit das Angebot auch mit weniger Einkommen leistbar ist, wird es neben sechs Einzelzimmern mit eigenem Bad und WC auch drei Zimmer geben, die sich die Sanitärräume teilen. „Die Leute dürfen ihre eigene Möbel mitnehmen, und auch Haustiere sind erlaubt.“

Das „Sonnenplatzerl“ ist ein privates Projekt, die ganze Familie zieht dafür an einem Strang. „Ich mache das nicht, weil ich mir das große Geld erhoffe, sondern weil ich überzeugt bin, dass es in der Pflege andere Modelle braucht“, so Schwinner. Sie will einen Beitrag dazu leisten, dass im Pflegebereich umgedacht wird – weg von einer Standardisierung, hin zu mehr Individualität und Selbstständigkeit. Fünf Anmeldungen für die Seniorenwohngemeinschaft gibt es bereits, sowie mehrere Interessenten.