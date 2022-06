Der Ausbau des Parks wurde über die Ecoplus mit Regionalfördermitteln unterstützt. Kilometer lange Wasserleitungen und ein mächtiger Trinkwasserspeicher für die Tiere wurden angelegt, dazu auf über zwei Kilometern Glasfaserkabel vergraben, 2.100 Tonnen Wurfsteine aufgeschichtet und 400 Kubikmeter Beton verbaut. „Inklusive dem neuen Blockhaus im Eingangsbereich wurden acht neue Gebäude als Futterstationen und Unterstände errichtet“, schilderte Matthias Distelberger. Gebaut wird im Park noch bis nächstes Jahr.

Über ein Dutzend nö. Wildparks

Ab nun ist der Erlebnispark Hochrieß wieder von Mittwoch bis Sonntag von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Das gilt auch für die

Gastronomie. 700Tiere aus 70 Tierarten sind im Mostviertel weiters im Tierpark der Stadt Haag zu erleben. Der Wildpark Buchenberg mit dem Kletterpark in Waidhofen/Ybbs und der „Weiße Zoo“ mit dem Kameltheater und den weißen Tigern in Kernhof ergänzen das Angebot in den Voralpen. In Lunz führt seit einem Jahr das „Haus der Wildnis“ in die Geheimnisse des Urwalds im Wildnisgebiet Dürrenstein ein. Braunbären erlebt man im Bärenwald in Arbesbach im Waldviertel, Wölfe im Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg. Wildgehege sind auch in Sparbach bei Mödling oder im Naturpark Hohe Wand im Bezirk Wr. Neustadt-Land zu erleben. Insgesamt gibt es in NÖ über ein Dutzend Tierparks.