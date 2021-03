SPÖ-Stadtvize droht nun mit Klagen wegen Rufschädigung

Immer tiefer wird der Graben in der Amstettener Stadtpolitik zwischen der schwarz-grünen Stadtregierung und der abgewählten SPÖ. Nach der Rücktrittsaufforderung an SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler ließ dieser nun seinen Anwalt mit Unterlassungsklagen drohen. Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (Grüne) und Stadtrat Heinrich Ettlinger (ÖVP) sollen unwahre Tatsachen gegen Riegler verbreiten, indem sie ihm strafrechtlich relevante Handlungen unterstellen, wird dem Duo im Brief des Wiener Anwalts Stefan Holzer vorgehalten.