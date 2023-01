SPÖ-Schnabl an ÖVP: „Ihr werdet den Anstand noch lernen“

Mit wenig Pomp, dafür mit umso lauteren Rufen nach Veränderung und einer anderen Art der Politik startete die SPÖ Niederösterreich im Industrieort Böhlerwerk im Bezirk Amstetten in den Landtagswahlkampf. 250 Anhänger, Kandidaten und Spitzenrepräsentanten der SPNÖ waren in den historischen Magnetsaal gekommen. Spitzenkandidat Franz Schnabl und die Lokalmatadorin Ulrike Königsberger-Ludwig als Listenzweite standen neben den Mostviertler Bezirkskandidaten im Mittelpunkt.

Bei dem Event, das in ähnlicher Art in anderen nö. Regionen wiederholt wird, war das Brechen der „absoluten Allmacht“ der ÖVP das Top-Thema. Schnabl zeigte sich überzeugt, dass am 29. Jänner „das Jahr der Veränderung“ beginnen werde. Bevor er in seiner Rede eine Reihe von Punkten auflistete, in denen die ÖVP seiner Meinung nach versagt habe und „abgestraft“ werden müsse, griff er ein aus ÖVP-Reihen gestreutes Gerücht auf.