Hundsmüller untermauerte seine Kritik mit einer Liste an Beispielen, die NÖ im Bundesländervergleich am unteren Ende zeige. Bei den Kindergärten, die nach 17 Uhr offen haben etwa: In NÖ seien es nur 18 Prozent, bundesweit 33 und in Wien 86. Ähnlich hinten sei NÖ bei Kindergärten, die länger als zehn Stunden am Tag offen sind. Und auch bei den VIF-Kriterien (Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf) liege NÖ hinten. VIF-konforme Betreuung für Drei- bis Fünfjährige leisten in NÖ 41,5 Prozent der Kindergärten, bundesweit 51,5 und im Burgenland 62,5 Prozent. Auch kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung, wie in NÖ praktiziert, sei nicht akzeptierbar, kritisierte Hundsmüller.