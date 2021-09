Zum Projekt GYG wird von der Nögig darauf verwiesen, dass in der Pilotregion bereits 5.000 Haushalte mit Breitband versorgt wurden. Weil für die Region eine Bundesförderung bald verfallen wäre, wurde nun aufgrund des Zeitdrucks der Sonderweg mit den Gemeinden zum weiteren Ausbau gewählt. In der ersten Etappe wird die GYG 250 Kilometer Glasfaserleitung im Auftrag der Nögig als Generalunternehmer verlegen. In der zweiten Phase wird sich die interkommunale Gesellschaft dann die Bundesfördermittel selbst abholen und weitere 150 Kilometer Brentbandkabel verlegen.