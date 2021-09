Gemeinden nehmen Breitbandausbau selbst in die Hand

Weil das System des Breitbandausbaus im ländlichen Raum aus Kostengründen an seine Grenzen stieß, nehmen die Gemeinden in der Pilotregion Ybbstal das Heft in die eigenen Hände. Die sieben Kommunen gründen die eine Glasfaser-Ybbstal GmbH. (GYG), die das schnelle Internet in Eigenverantwortung bis in die entlegensten Haushalte bringen soll. Die Gründung der GYG führte zuletzt im Gemeinderat von Waidhofen/Ybbs aber auch zu heftigen Debatten.