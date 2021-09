Schutzhaus in NÖ bleibt leer: Am Hegerberg hängt der Haussegen schief

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der 655 Meter hohe Hegerberg im Bezirk St. Pölten liegt im Herzen Niederösterreichs, er ist über mehrere Wanderwege erreichbar und an schönen Tagen ein Magnet für Wanderer und Ausflügler.

Umso größer war in der Gemeinde Stössing die Freude, als bekannt wurde, dass für das Schutzhaus ein Betreiber gefunden werden konnte, nachdem sich ehemalige Pächter aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Am 1. Oktober wollten Paul und Auguste Rosenberger mit dem Betrieb starten, doch am Dienstag erfolgte der Rückzug. Der Grund: Am Hegerberg hängt der Haussegen schief.