NÖ: Drei Fahrzeuge in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Gegen 12.45 Uhr kam es am heutigen Dienstag auf der L150 zwischen Moosbrunn und Unterwaltersdorf unmittelbar nach einer Kurve zu einem schweren Verkehrsunfall in den insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren. Ein Fahrzeug kam dabei am Straßenrand auf der Seite zum Liegen, die beiden weiteren Fahrzeuge wurden 30 und 60 Meter weiter in ein Feld geschleudert.