NÖ: SPÖ hat bereits Gemeinderatswahl 2025 voll im Fokus

Für das heurige Superwahljahr mit EU- und Nationalratswahlen sieht der Landesgeschäftsführer der SPÖ-NÖ, Wolfgang Zwander, in einer Jahresrück- und vorschau seine Partei punkto Spitzenkandidaten bereits gut aufgestellt. Den Hauptfokus will seine Partei aber schon auf die „noch wichtigere“ Gemeinderatswahl 2025 richten, kündigte er an. Es vibriere bereits in den Kommunen, weil sich die FPÖ für diese Wahl viel stärker formiere als früher.

Zwander betonte mehrfach, dass die SPNÖ am guten Gesprächsklima zu allen Parteien interessiert sei. „Wir setzen auf eine inhaltliche Mehrheitsfähigkeit mit ausgestreckter Hand“, erklärte er. Gleichzeitig werde man darauf achten, dass beim Interessensabtausch zwischen ÖVP und FPÖ nicht die Menschen in NÖ unter die Räder kommen.

