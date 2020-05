SPÖ in der Oppositionsrolle übt heftige Kritik an Schwarz-Grün

Nach der corona-bedingtem Auszeit in der Stadtpolitik geben nun in Amstetten durch den Ausgang der Gemeinderatswahlen entstandene offene Rechnungen den politischen Ton an. Die neue schwarz-grüne Stadtregierung von Bürgermeister Christian Haberhauer ( ÖVP) wird von der SPÖ bei allen größeren Projekten heftig kritisiert. In einer fünfstündigen Gemeinderatssitzung gab es harte Auseinandersetzungen.

„Formal korrekt, in der Sache deftig“. So beschreibt SPÖ-Stadtvize Gerhard Riegler den neuen Stil in der Stadtpolitik. Dem Millionenprojekt zur Fusion der drei Stadtbauhöfe zu einem zentralen Terminal in Greinsfurth verweigerte die SPÖ im Gemeinderat die Zustimmung. „Nicht grundsätzlich, aber uns fehlen maßgebliche Daten. Etwa, welche Wege die Bautrupps künftig vom neuen Bauhof in die Stadtteile zurückzulegen müssen“, begründen SPÖ-Baustadtrat Bernhard Wagner und Riegler ihre Bedenken.