Amstetten: ÖVP ließ SPÖ wenig Verhandlungsspielraum

Der künftige Amstettener ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer will sich mit den drei Mandaten der Grünen die Mehrheit im Gemeinderat sichern. Wie berichtet haben sich ÖVP und Grüne auf eine Koalition in der Stadtregierung geeinigt. Bei der SPÖ, die in Amstetten seit mehr als fünf Jahrzehnten den Bürgermeister stellte, bleibt nach der Wahlniederlage kein Stein auf dem anderen. Man werde „pointierte Oppositionspolitik machen“, aber auch positive Projekte unterstützen, kündigt SPÖ-Obmann Gerhard Riegler enttäuscht an.

Die Grünen hatten bisher der scheidenden SPÖ-Stadtchefin Ursula Puchebner den Steigbügel in den Bürgermeistersattel gehalten. Mit Spitzenkandidat und Umweltstadtrat Dominic Hörlezeder und der Gemeinderätin und Listenzweiten Sarah Huber haben sie bei der Wahl die vorhandenen drei Mandate gehalten. Zusammen mit den 19 ÖVP-Sitzen wird die erforderliche Mehrheit von 21 Mandaten durch ein zusätzliches abgesichert. Inhaltlich seien die Gespräche mit den Grünen am besten verlaufen, begründet Haberhauer die Entscheidung gegenüber dem KURIER.