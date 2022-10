Spitzenköche tauschen bei Gastro-Roulette den Herd

„JRE“: Drei Buchstaben die für höchsten kulinarischen Genuss stehen. Die internationale Vereinigung „Jeunes Restaurateurs“, zu Deutsch „Junge Gastronomen“, ist ein kulinarisches Potpourri talentierter Spitzenköche. Ihr Anspruch ist es, Talent und Leidenschaft mit Gleichgesinnten zu teilen.

Einer aus der erlesenen Runde ist Peter Pichler. Der Hausherr und Küchenchef des Gourmettempels Gaumenkitzel im Hotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel ist bekannt für seinen Slogan „Cook the Gart’l“. Gemeint ist damit der hauseigene Gemüse- und Kräutergarten. Mit seinem Talent und der richtigen Würze haben es Peter und Nina Pichler in den Kreis der fast 30 JRE-Restaurants Österreichs geschafft. In der Region sind sie in bester Gesellschaft: Auch Uwe Machreich vom Triad in Krumbach kocht sein Süppchen im Kreise der JRE-Gastronomen.

Fünf-Gang-Menü

Jedes Jahr im Herbst steht in der Runde der Köche ein kulinarisches Highlight an – das „Chef’s Roulette“. 25 der Spitzengastronomen tauschen an einem Abend untereinander den Herd, um an einer Gast-Location ein exklusives Fünf-Gang-Menü zu kredenzen. Wer wo kocht, bleibt dabei bis zum ersten Gang ein gut gehütetes Geheimnis.