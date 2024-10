Schmerzhafte Sperre des Schutzhauses am Ötscher

So wie am Ötscher ist derzeit gleich bei mehreren Berghütten in den niederösterreichischen Voralpen eine Phase des Umbruchs und der Personalsuche angesagt.

Die großen Betreibervereine der Schutzhäuser plagen nicht nur massive finanzielle Sorgen, um die Infrastruktur ihrer touristisch so wichtigen Häuser im Hochgebirge auf Schuss zu halten, sondern vor allem auch personelle. Erst in der Vorwoche wurde ja deshalb vom Land NÖ ein Schützhüttenförderpaket mit 1,2 Millionen Euro Unterstützung bis 2028 vorgestellt.

Hanni Grießer und Walter Zeilberger sind für die Hüttenwirtschaft in den Ybbstaler Alpen allerdings nicht verloren. Sie ziehen nur auf den Nachbarberg und übernehmen in den nächsten Wochen das Hochkar Schutzhaus. Dort sei das Arbeiten um einige leichter‚ weil das schon seit Längerem verwaiste Schutzhaus, das im Kessel bei den Talstationen der Lifte liegt, auch per Auto viel besser erreichbar ist, erklärt Zeilberger. Ötscher und Hochkar: Saisonstart "Wir hoffen, dass wir mit dem Saisonsart der Lifte am 6. Dezember ebenfalls dort loslegen können“, sagt Zeilberger. Wie es mit dem 1887 eröffneten Ötscherschutzhaus weiter geht, weiß er nicht. Beide Schutzhäuser am Ötscher und am Hochkar gehören dem Österreichischen Touristenklub (ÖTK).

Dort kann Geschäftsführer Michael Platzer noch keine konkreten Pläne über die Zukunft am Ötscher nennen. Der Ort Lackenhof stecke mangels Gastronomie und Beherbergung in einer tiefen Krise, damit fehle die auch die Frequenz am Berg, sagt er. Gespräche über die Zukunft der überdimensionierten und sehr altersschwachen Hütte, aber auch über die in der Region vom ÖTK gepflegten Wanderwege stünden bevor, kündigt er an.

Im Frühjahr hat ja das Land NÖ die Bereitschaft signalisiert, am Ötscher kräftig investieren zu wollen. Der alte Ötscher-Doppelsessellift soll an anderer Stelle errichtet und ein alpines Besucherzentrum in der Liftbergstation integriert werden. Derzeit laufen Verhandlungen mit den Grundbesitzern. Der Winterbetrieb der Lifte ist gesichert.

© Ybbstalerhütte/ Ludwig Fahrnberger Inge und Paul Wurzer mit ihren Helfern feierten Abschie auf der Ybbstalerhütte

Abschied gefeiert wurde am Sonntag auch am benachbarten Dürrenstein auf der dortigen Ybbstaler Hütte. Das Wirtepaar Inge und Paul Wurzer verabschiedeten sich dort nach zwölfjährigem Dienst im hochalpinen Schutzhaus des Österreichischen Alpenvereins in die Pension. Schon Anfang November könne sie den Nachpächtern die Schlüssel übergeben, freut sich Inge.