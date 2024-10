Vor der anstehenden Wintersaison hat man in Niederösterreich für die Ski-Fans einen kleinen Überraschungscoup parat. Mit einer einzigen gemeinsamen Saisonkarte für die zehn größten Ski-Gebiete will man den westlichen Wintersport-Dorados Paroli bieten und den heimischen Sportlern und Familien ein kostengünstigeres und auch schneesicheres Pistenvergnügen bieten.

Gültig ist der neue Pass für die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen , die Gemeindealpe Mitterbach , die Hochkar Bergbahnen , den Königsberg , die Mariazeller Bürgeralpe , die Ötscherlifte Lackenhof , das Skigebiet Maiszinken bei Lunz am See, den Semmering Hirschenkogel sowie die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel .

Der offizielle Skistart in diesen Gebieten ist mit dem 6. Dezember fix und endet mit dem 6. April des nächsten Jahres. Damit könne man den Besitzern des Saisonpasses 122 Skitage mit Pistenspaß versprechen, weil ja notfalls immer das als schneesicher geltende Hochkar eine Anlaufstelle im Land sei, erklärten Mikl-Leitner und Redl.

Flexible Liftpreise

In den dritten Winter geht in NÖ das "Dynamic Pricing“ bei Liften der NÖ Bergbahnen, also bei den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften, den Annaberger Liften sowie der Erlebnisalm Mönichkirchen. Angeboten werden flexible Tickets mit Früh- und Onlinebuchungsrabatt. Der günstigste Tagespass sei so ab 32,50 Euro erhältlich, betonte Markus Redl. Aus den vergangenen Wintern habe man dazugelernt und biete heuer ein "Sorglospaket“ um fünf Euro pro gebuchtem Skitag an. Dieses ermögliche eine unbürokratische Stornierung ohne Angabe von Gründen.