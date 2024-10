Hochwassers löst Explosionen im EVN-Sonnenkraftwerk Dürnrohr (NÖ) aus

Seit dem Hochwasser im September kämpft die EVN mit einem andauernden Ausnahmezustand im Sonnenkraftwerk in Dürnrohr (Bezirk Tulln). Explosionen und Brände sorgen dort für eine angespannte Situation.

Aufgrund des Hochwassers im September wurde das gesamte Kraftwerkareal in Dürnrohr infolge eines Bruchs des Perschlingdamms überflutet. Da die PV-Anlagen des Sonnenkraftwerks tief liegen, standen sie gänzlich unter Wasser und waren unter den bis zu drei Meter hohen Wassermassen kaum erkennbar.

Der Wasserstand konnte durch das Abpumpen der EVN zurückgehen. Dadurch kamen die Paneele wieder frei, die bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom erzeugen. Dieser wird an die darunter liegenden Wechselrichter, in die das Wasser eingedrungen ist, abgegeben. Dort kommt es dann zur Elektrolyse, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet.