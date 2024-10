Grundwasser flutet Häuser in Oberzögersdorf (NÖ): "Niemand hilft uns"

Peter Spielvogel steht bis zu den Unterschenkeln im Wasser. „Nur noch sieben Zentimeter, dann hat es den Zählerkasten“, ist er besorgt. Jeden Tag steigt der Pegel der beiden Badeseen in Oberzögersdorf (Bezirk Korneuburg) um rund zwei Zentimeter an, und mit ihm das Wasser in den Häusern, die rundherum liegen. Denn die Unwetter ließen das Grundwasser in dem Gebiet rapide hochgehen, eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht.