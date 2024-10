"Ich bekomme keine Luft": 76-Jährige überfallen, Duo vor Gericht

Immer wieder röchelte sie diesen einen Satz: "Ich bekomme keine Luft!". Dennoch zeigten jene Männer, die die 76-Jährige am 23. Februar 2024 in Tullnerbach im Bezirk St. Pölten überfallen haben sollen, keine Gnade.

Dass die Niederösterreicherin noch lebt, grenzt an ein Wunder. Erst 20 Stunden später wurde sie von einem Verwandten entdeckt, die Gangster entkamen mit einer Beute in der Höhe von etwa 45.000 Euro.

Ein Komplize noch auf der Flucht

Schwer bewacht werden am Montag zwei Angeklagte in den Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten gebracht. Ein 39-jähriger mutmaßlicher Komplize, der ebenfalls an dem brutalen Überfall beteiligt gewesen sein soll, ist unterdessen noch auf der Flucht.

Die beiden Bulgaren, 35 und 40 Jahre alt, wollen mit der Tat am 23. Februar allerdings nichts zu tun haben. Der 40-Jährige behauptet, zum Zeitpunkt des Überfalls nicht einmal in Österreich gewesen zu sein, der andere auch, allerdings wurden DNA-Spuren des 35-Jährigen im Haus der 76-Jährigen gefunden.