Nächste Home Invasion: 76-Jährige in NÖ war ganzen Tag lang gefesselt

Nachdem die Maskierten das Wohnhaus nach Geld, Schmuck und Wertsachen durchsucht hatten, ließen sie die hilflose Frau gefesselt und geknebelt zurück. Fast 24 Stunden musste sie in der lebensbedrohlichen Lage ausharren, ehe Angehörige die 76-Jährige fanden und die Rettungskette in Gang setzten.

Einen Durchbruch gibt es für das Landeskriminalamt in einem anderen, Aufsehen erregenden Fall. Anfang Februar ist in Würnitz im Bezirk Korneuburg im Zuge einer Home-Invasion im Haus eines Paares ein rumänischer Einbrecher niedergeschossen worden. Zumindest drei Männer waren nachts in das Haus eingedrungen und hatten die 50-jährige Ehefrau des Mannes mit einer Eisenstange attackiert.

Die 50-jährige Frau wurde bei der Attacke übel zugerichtet und im Spital behandelt. Wegen der Schussabgabe wird, wie in solchen Fällen üblich, auch gegen das Opfer der Home-Invasion ermittelt. Für seinen Anwalt Peter Philipp ist der Fall glasklar. „Das Verfahren wird sicher eingestellt. Das ist Notwehr wie sie im Buche steht“, so der Verteidiger des 71-Jährigen.

Verdächtiger wurde ausgeliefert

Die Raubermittler des LKA konnten bereits einen der flüchtigen Komplizen des angeschossenen Täters aufspüren. Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt gegenüber dem KURIER, dass einer der Verdächtigen auf Basis eines EU-Haftbefehls in Rumänien festgenommen wurde. „Er wurde bereits an uns ausgeliefert und sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in U-Haft“, sagt Mechtler.

Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird auf Hochdruck gefahndet.