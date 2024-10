Um ÖVP zu stürzen: Arbeiten SPÖ und FPÖ an Polit-Ehe in Wiener Neustadt?

Was im Bund oder auf Landesebene undenkbar wäre, ist in Wiener Neustadt aktuell eine heiß gehandelte Aktie, wissen gut informierte Insider. Angefeuert werden die Spekulationen durch Treffen von SPÖ-Chef und Landtagsabgeordneten Rainer Spenger mit Vertretern der Freiheitlichen.

Münzt man das Wahlergebnis vom 29. September in der 50.000-Einwohner-Stadt ungefähr auf die kommende Gemeinderatswahl am 26. Jänner um, wäre theoretisch erstmals in der Geschichte ein FPÖ-Bürgermeister möglich – und das mit Unterstützung der SPÖ. Die FPÖ kam bei der Nationalratswahl in der Stadt mit einem Plus von 10,35 Prozent auf 30,80 Prozent, die SPÖ rangiert mit einem winzigen Minus und 24,84 Prozent knapp vor der ÖVP mit 22,14 Prozent (minus 9,57).

Bei der Gemeinderatswahl 2020 hatte die ÖVP mit 45,01 % die klare Mehrheit vor der SPÖ (26,15 %) und der FPÖ (14,10 %).