Sp-Klubobmann Hundsmüller zum Abschied: "Absolute muss gebrochen werden"

Im sozialen Bereich sei Hundsmüller eher daheim, weshalb er dem Arbeiter-Samariter-Bund als Bundesgeschäftsführer weiter erhalten bleiben wird. „Die Kinderarmut ist ein Herzensthema von mir und ich setzte mich gerade für einen im Iran inhaftierten Arzt ein“, so Hundsmüller.

ÖVP-Bezirksliste in Amstetten präsentiert

Auf den Plätzen eins und zwei auf der ÖVP-Bezirksliste in Amstetten wollen Michaela Hinterholzer und Anton Kasser bei der Landtagswahl die zwei Grundmandate im Bezirk verteidigen. Beide erfahrenen Mandatare – Hinterholzer ist seit 1998 im Landtag, Kasser seit 2009 – beklagten zum Wahlkampfstart die angriffige und diffamierende Stimmung.

Als Neuerung und enorme Erleichterung im anstrengenden Wahlkampf freuen sich beide, dass ihnen die Landespartei ein Auto samt Fahrer bis zur Wahl zur Verfügung stellt. Beide Spitzenkandidaten werden zudem mit 15.000 Euro Wahlkampfbudget ausgestattet.

Grüne wollen Bessere Verkehrsanbindung am Land

Dass die ÖBB künftig 1,2 Milliarden Euro alleine in der Ostregion für die Verbesserung der Bahninfrastruktur investiert, begrüßt die Grüne Landessprecherin Helga Krismer am Mittwoch in einer Aussendung. In NÖ gäbe es aber, was den Busverkehr sowie die Anbindungen am Land betrifft, noch Nachholbedarf, so Krismer.