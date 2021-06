Sozialer Druck und Mundart: Worüber die Jugend spricht

Wieder die Kritik an den sozialen Medien: „Eigentlich gehören die abgeschafft. Wir müssten sie boykottieren“, ruft Janik auf. Noch ist der Gruppenzwang aber zu groß.

Und was ist den Jugendlichen sonst wichtig? „Natürlich das Klima“, meint Amelie, die selbst immer wieder auf „Fridays for Future“-Demos anzutreffen ist. Aber auch Gleichberechtigung und der Kampf gegen Diskriminierung, erklärt Florence: „Ich bin halt nicht weiß. Das ist immer noch ein Thema bei uns, auch wenn das manche nicht glauben.“ Sie und Amelie demonstrierten vergangenen Samstag auf der Regenbogenparade in Wien.

Janik meidet Demos, „ich mag die Menschenmassen nicht.“ Doch für ein Thema würde selbst er auf die Straße gehen: „Wenn wir nochmals ins Distance-Learning geschickt würden. Da würde ich auf die Barrikaden steigen.“