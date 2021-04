Eine Jugendliche muss wegen akuter psychischer Probleme ins Krankenhaus. „Das Spital schickte sie weiter in die Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz, obwohl schon klar war, dass dort kein freier Platz ist“, schildert Marek Zeliska, Leiter des SOS Kinderdorf Burgenland.

Die Landesnervenklinik meldete sich beim Kinderdorf, dass die Jugendliche abgeholt werden müsse. „Solche Krisen passieren meist am Abend oder am Wochenende“, sagt Zelsika. Es sei nur eines von vielen Beispielen, bei denen es an der nötigen Betreuung fehlte.

Deutliche Symptome

„Viele an sich psychisch gesunde Minderjährige zeigen deutliche Symptome von psychischer Belastung wie Lustlosigkeit, Abgeschlagenheit, Traurigkeit, Sorge oder Ängstlichkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und andere psychosomatische Beschwerden“, erklärt Roland Grassl vom Psychosozialen Dienst (PSD) Burgenland.

Die Kinderabteilung des Krankenhauses in Eisenstadt sei derzeit zu einem guten Teil mit psychosomatisch kranken Kindern beschäftigt, „was vor Corona ganz anders war“, weiß Grassl.

Die Ambulatorien des PSD in Oberwart und Eisenstadt haben deutlich mehr Erstanmeldungen. So wurden in der Ambulanz und Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie-Nord im ersten Quartal 2020 111 neue Patienten vorstellig, im Vergleichszeitraum dieses Jahres waren es mehr als 150 Erstanmeldungen.

„Die Krankheitsbilder sind Depressionen, Angststörungen, Zwangserkrankungen, Essstörungen sowie unspezifische Anpassungsstörungen, die häufiger geworden sind. „Bei den Essstörungen mussten wir sogar eine Verdoppelung feststellen“, berichtet Grassl.