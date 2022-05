Sozialberatung am Limit: Armut trifft immer mehr

Gäbe es die Haussammlung nicht, würden an die 800.000 Euro speziell in der Armutsbekämpfung, aber auch in vielen anderen Sozialbereichen, fehlen, erklärten die Caritas-Chefs. So wird auch das Mutter-Kind-Haus, das 2021 24 Mütter und 30 Kinder beherbergte, mitfinanziert. Auch der mobile Hospizdienst in sieben Bezirken, der sich 2021 um 270 Betroffene und deren Familien kümmerte, wird unterstützt.

Ziel ist es heuer mit 3.500 ehrenamtlichen Sammlern die 800.000 Euro Spendenerlös aus dem Jahr 2019 vor der Pandemie zu erreichen. 2020 sank das Spendenvolumen mit der notgedrungenen Umstellung auf Erlagscheine auf 500.000 Euro.

Über die Sammlung wird auch ein Sozialfonds in den Pfarren gespeist. „Unmittelbar nach dem Hochwasser im Vorjahr, konnte ich einer Familie Geld aus dem Fonds für eine neue Waschmaschine geben, die Dankbarkeit war riesig“, schilderte die Sammlerin Marianne Stamminger aus Ferschnitz.