Sonderlandtag: „Der Ötscher ist auch ein Gefühl“

Grüne und Neos kritisierten, dass SPÖ und FPÖ den Sonderlandtag einberufen hätten, obwohl beide Parteien im Aufsichtsrat von Ecoplus sitzen. Da hätten sie diese Entwicklung schon früher sehen müssen. Krismer: „Ihr habt euch nicht darum gekümmert.“ Was die SPÖ zurückwies. Man sei nicht richtig informiert worden.

Am Ende wurde schließlich der Dringlichkeitsantrag der ÖVP, die Lifte am Hochkar und in Lackenhof zu übernehmen, von allen Parteien angenommen. Bereits am Samstag soll der Betrieb starten. Gleichzeitig wurde die Task Force in Kraft gesetzt. Wobei jetzt auch die Region gefordert ist. Helga Krismer (Grüne): „Eine Tourismusregion ist nur so gut, wie die Zusammenarbeit vor Ort funktioniert.“