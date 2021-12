Retzer Bürgermeister überraschend zurückgetreten

Helmut Koch (ÖVP) ist bei der Gemeinderatsitzung am 7. Dezember überraschend als Bürgermeister der Stadt Retz (Bezirk Hollabrunn) zurückgetreten. "Wenn es am schönsten ist, soll man gehen", so der langjährige Bürgermeister. Bei der letzten Gemeinderatswahl sicherte Koch seiner Partei mit einem Zugewinn von sieben Mandaten die absolute Mehrheit im Rathaus.

Nun sei es aber Zeit, die Jugend ans Werk zu lassen, sagt Koch. "Ich bin 20 Jahre älter als die anderen. Irgendwann ist es eben Zeit". Ob nun aber tatsächlich der richtige Zeitpunkt für die Abdankung gekommen sei, wisse er nicht. Fest stehe für ihn aber, dass "wenn man keinen Erfolg mehr hat, dann ist es zu spät zum Gehen".

Politpension

In seiner Politpension wolle er nun vermehrt am Familienleben teilnehmen, so der Ex-Bürgermeister. "Mein Sohn hat eine Landwirtschaft und meine Tochter wird bald heiraten."