Kremser SPÖ-Frauen fordern Handlungen gegen Gewalt an Frauen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Gewalt an Frauen ist auch in Krems Thema. Insgesamt 111 Annäherungsverbote, die im Jahr 2020 von der Polizei gemeldet wurden, zeigen wie dringend Gewaltschutz für Frauen auch in der Stadt und im Bezirk nötig ist.

Forderungen an den Bund

Zuletzt macht auch die niederösterreichische SPÖ-Landesvorsitzende Elvira Schmidt im Zuge ihrer Informationsreise in Krems auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam. Gemeinsam mit den SPÖ-Frauen der Region fordert sie die Bundesregierung dazu auf, Handlungen zu setzen und den Gewaltschutz an Frauen zu verbessern.

Gefordert werden von den SPÖ-Frauen unter anderem zusätzliche Mitarbeiterinnen in Gewaltschutz- und Frauenorganisationen, mehr finanzielle Zuwendungen und das häufigere Durchführen von Hochrisikokonferenzen. Dabei tauschen Polizei und Mitarbeiter von Gewaltschutzorganisationen wichtige Informationen zu konkreten Problemen aus, was in manchen Fällen Leben retten kann.

Unterstützung aus Krems

Die Stadt Krems sowie die Frauen der SPÖ Krems unterstützen diese Forderungen und setzten bereits seit dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, ein öffentliches Zeichen. Durch eine Fahne vor dem Rathaus und dem Beleuchten von Kremser Wahrzeichen in der Farbe orange wird noch bis 10. Dezember in der Stadt auf das Thema aufmerksam gemacht.