Krems setzt Zeichen: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. 16 Tage danach, am 10. Dezember, engagieren sich viele am Tag der Menschenrechte für eine faire Welt.

In diesen 16 Tagen setzt die Stadt Krems ein dauerhaftes Zeichen gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen. Eine Fahne vor dem Kremser Rathaus soll auf das gesellschaftspolitische Thema aufmerksam machen. Die Fahne "Frei leben ohne Gewalt" wurde von Mitarbeiterinnen der Stadt Krems und den Angestellten der Kremser Frauenberatung Lilith gehisst.

Alles leuchtet in orange und violett

Zu der gehissten Fahne hinzu kommt, dass der Stadtpark-Pavillon, die Gozzoburg und die Dreifaltigkeitssäule zwischen 25. November und 10. Dezember in orangefarbenem Licht erstrahlen. „Unser Ziel ist es, Ausmaß und die unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen“, sagt Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ).

Der einzige Tag an dem die Kremser Wahrzeichen in einer anderen Farbe leuchten ist der 3. Dezember. An diesem Tag wird der internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. "Als Zeichen der Solidarität mit Menschen mit Behinderungen und um deren Probleme ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, wechselt die Bestrahlung der Wahrzeichen auf violett", heißt es von der Stadt Krems.