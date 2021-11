Ötscherdorf Lackenhof: SPÖ und FPÖ verlangen Sonderlandtag

Nach dem am Freitag verkündeten Aus für die Ötscherlifte in Lackenhof wollen SPÖ und FPÖ die Rettung des Skigebiets politisch durchsetzen. Sie verlangen dazu eine Sondersitzung des NÖ Landtags. Ein entsprechender Antrag soll in den kommenden Tagen eingebracht werden, teilten die Parteien am Dienstag mit. Dann müsse sich der Landtag innerhalb von acht Tagen mit dem Thema befassen.

„Es gibt dringenden Handlungsbedarf, wenn nicht Unternehmen über Nacht vor den Trümmern ihrer Existenz stehen sollen, wenn nicht eine ganze Region wirtschaftlich vernichtet werden soll“, sagte Reinhard Hundsmüller, Klubobmann der SPÖ, in einer Aussendung. „Mit der Entscheidung, die Lifte für immer zu schließen, wird einer ganzen Region die wirtschaftliche Lebensader abgeschnitten und den Menschen, die in der Natur Sport und Bewegung machen wollen, ein Naherholungsraum weggenommen.“ Es werde eine beliebte Tourismusdestination zerstört, bevor es ein Zukunftsmodell für die vielen Unternehmen und Arbeitnehmer, für die Sportler und Gäste gebe, so Hundsmüller. Er wolle auch ein Gutachten einfordern, das die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Schließung der Ötscherlifte untersuchen soll.

Angriffe

In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag kritisierten auch FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer und der Lackenhofer FPÖ-Abgeordnete Reinhard Teufl den ÖVP-Sportlandesrat Jochen Danninger und die Landes-ÖVP massiv. Danninger warfen sie sogar "Fake News" rund um die Gründe, warum der Liftbetrieb nicht mehr wirtschaftlich sei, vor.

„Für die Betriebe und Arbeitnehmer vor Ort herrscht noch nie da gewesene absolute Planungsunsicherheit. Keiner weiß, wie es weitergehen soll und das nur wenige Wochen vor Weihnachten. Der Erhalt der Ötscherlifte ist eine politische Entscheidungsfrage, die im Interesse der Region, des Landes sowie des Skisports ganz klar mit ja zu beantworten ist“, betonte der FPÖ Landesparteichef Landbauer. „Das Skigebiet Lackenhof am Ötscher muss erhalten bleiben und weitergeführt werden. Es geht um über hundert Arbeitsplätze, Privatzimmervermieter, Sportgeschäfte, Gastwirte und viele mehr, deren Familien vom Wintertourismus leben.“ Mit dem Wegfall des Wintertourismus sei der Plan Danningers in Lackenhof einen Ganzjahrestourismus installieren zu wollen "reiner Zünismus", sagte Landbauer.