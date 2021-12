Skitouren: Sportlicher Trend mit Konfliktpotenzial

Konflikte

Auch Politik und Einsatzorganisationen reagieren auf diesen Trend. Wie der vergangene Winter gezeigt hat, gab es gerade in den Ostalpen nahe der großen Ballungsräume um Wien und in Niederösterreich jede Menge Konfliktpotenzial. Sei es, wenn Skitourengeher unerlaubterweise die Pisten benutzen, nachts mit Stirnlampen das Wild in seiner Winterruhe aufschrecken, oder Zufahrtsstraßen in Tälern wegen des Ansturms verparkt sind und keine Einsatzfahrzeuge mehr durchkommen.

In der vergangenen Wintersaison musste die Bergrettung in NÖ rund 450 Einsätze bewältigen, knapp zehn Prozent davon abseits der Piste im freien Gelände. „Darunter waren auch einige besonders fordernde Situationen, wie jener zweitägige Rettungseinsatz am Ötscher, der vier jungen Skitourengehern aufgrund ihrer fehlenden Ortskenntnis beinahe das Leben gekostet hätte“, erklärt Matthias Cernusca, Landesleiter der Bergrettung NÖ/Wien. Speziell Anfänger und unerfahrene Sportler würden die physischen Herausforderungen einer Skitour oft unterschätzen.

„Sie sind oft schlecht ausgerüstet oder haben fehlende Ortskenntnisse. Die Bitte lautet daher, Vorsicht walten zu lassen, damit die Skitour auch zum traumhaften Bergerlebnis und nicht zum Albtraum wird“, so Cernusca. Am Mittwoch kam es zum Start der Skitouren-Saison zum Austausch der Bergrettung mit dem zuständigen Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und dem Geschäftsführer der NÖ-Werbung, Michael Duscher, am Semmering. Durch die Nähe zu Wien sind gerade die schnell zu erreichenden Berge der Ostalpen besonders stark frequentierte Tourenziele.