Überlastete Spitäler: Keine Zeit für Skitouren-Leichtsinn

Von Sonntag auf Montag hat es in Tirol bei der Belegung der Intensivbetten mit sechs zusätzlichen Covid-Patienten einen markanten Sprung nach oben gegeben. Damit müssen aktuell 70 Corona-Fälle mit schweren Verläufen in den Spitälern des Bundeslandes behandelt werden.

Der bisherige Höchststand waren vor einem Jahr in der zweiten Welle 81 Covid-Intensivpatienten. Das Gesundheitssystem läuft in Tirol also weiterhin am absoluten Limit und im Notfall-Modus. Jeder größere Unfall kann da zur Überlastung führen – egal ob auf der Straße oder am Berg.

Im Tiroler Zillertal wurde Sonntagnachmittag bei erheblicher Lawinengefahr in Tirol (Stufe 3 von 5) eine 27-Jährige von einem Schneebrett erfasst und komplett verschüttet. Da sie von ihrem 28-jährigen Begleiter nach wenigen Minuten gefunden und ausgegraben wurde, kam die Skitourengeherin mit Knieverletzungen davon.