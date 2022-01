Ski-Paradies mit Retroschick: Unterberg startet in die Saison

Der Grundstein für die Karriere von Olympiasiegerin Michi Dorfmeister wurde auf den sanften Hängen des Unterbergs (Bezirk Wiener Neustadt) gelegt. Mit dem Wintersportverein Pernitz-Unterberg verbrachte die kleine Michi damals jede freie Minute im sogenannten „Naturschnee-Paradies“.

Auch heute noch sucht man Schneekanonen am Unterberg (Gipfel 1.342 Meter) vergeblich. Was als Skigebiet am östlichsten Punkt der Voralpen in Zeiten der Klimaerwärmung ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber man sei es „bereits gewohnt, mit den Launen der Natur umzugehen“, heißt es vonseiten der Liftbetriebe.

Ganze zehn Betriebstage waren es in der vergangenen Saison, mehr nicht. Und auch dieser Winter war bis jetzt eine Nullnummer.

Halber Meter Pulver

Das hat sich geändert. In den vergangenen Tagen haben es Schneefall und Frost gut gemeint und dem Werbeslogan des Naturschnee-Paradieses alle Ehre gemacht. Am 28. Jänner startet das Skigebiet verspätet in die Wintersaison. Was die Optik und den Pistenzustand anbelangt, ist alles angerichtet. Gut ein halber Meter feinster Pulverschnee hat in den vergangenen Tagen nicht nur den scharenweise herbeigeeilten Tourengehern und Schneeschuhwanderern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch Alpinfans können ab heute endlich Schwünge in den ganz natürlichen Schnee ziehen.