Sirupproduktion im Schloss

Zwinkerndes Schaf

Der Name des Produkts geht auf den Irlandurlaub von Priessnitz mit seiner Frau zurück: „Da war eine grasende Schafherde mit so einem beruhigenden Eindruck. Das ist mir dann wieder eingefallen.“ Und so zwinkert auch vom „Green Sheep“-Logo ein Schaf.

Besonders wichtig ist Priessnitz, dass die Zutaten für seine Produkte eine ausgezeichnete Qualität haben. Zudem wird verhältnismäßig wenig Zucker verwendet. Die Rohstoffe stammen zum größten Teil aus eigenem Anbau. Der Rest wird von Bio-zertifizierten Betrieben zugekauft.