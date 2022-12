„Das Ziel ist es, die Strecke entlang des Flusses in ihrer Routenführung, Qualität und Vermarktung deutlich zu verbessern und vor allem für Touristen noch attraktiver zu machen“, erklärt die Obfrau der Leader-Region und Tourismusregion Moststraße, Michaela Hinterholzer. Das Projekt hat ein Volumen von drei Millionen Euro, wobei es eine Förderzusage für Regionalfördermittel über die Ecoplus und das Land NÖ in der Höhe von zwei Millionen Euro gibt. Die ersten Umsetzungen starteten heuer in der Gemeinde Blindenmarkt.

Neue Strecke

Eine wesentliche Änderung ergibt sich zukünftig im Streckenverlauf zwischen Neumarkt an der Ybbs und St. Georgen am Ybbsfelde. Die Route führt derzeit flussabwärts vom Ort Hubertendorf kommend über den Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt Amstetten Ost in Kottingburgstall Richtung Günzing. RadfahrerInnen müssen derzeit die Bundesstraße über den Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt Amstetten Ost queren. Diese Gefahrenstelle wird zukünftig entschärft“, so Hinterholzer. „Künftig wird der Streckenverlauf im Gemeindegebiet Blindenmarkt nördlich der Ybbs von Leutzmannsdorf Richtung Günzing über die Grinzinger Au verlaufen und dann nach Schönegg bei Steinakirchen weiterführen“, beschreibt Blindenmarkts Bürgermeister Franz Wurzer die Streckenverlegung, die die drei Bezirke Amstetten, Scheibbs und Melk tangiert.

Insgesamt elf Gemeinden sind in die Verbesserung des neuen „Vorderen Ybbstalradwegs“ zwischen Ybbs/Donau und Waidhofen/Ybbs involviert. Die Eröffnung der neuen Strecke ist derzeit mit Anfang 2024 geplant.