Das Tragen von Lederhosen wurde Juden von den Nationalsozialisten verboten. Als ihn 1938 ein Nazi wegen seiner Krachledernen bedrohte, ‚Äěwusste ich, dass ich aus Amstetten weg muss‚Äú. Das erz√§hlte Ludwig Surkin bei seinem letzten Besuch in seiner Heimatstadt dem Stadthistoriker. Vor seinem 103. Geburtstag am 29. J√§nner ist Surkin nun als letztes bekanntes Mitglied der ehemaligen Israelitischen Kultusgemeinde Amstetten in Los Angeles gestorben.

Er habe zwar aus Amstetten fl√ľchtet m√ľssen, sei aber immer gerne zur√ľckgekommen, erz√§hlte Surkin dem fr√ľheren Stadtarchivar Josef Plaimer im Jahr 2018 weiters. Und mit Jugendfreunden, wie dem fr√ľheren B√ľrgermeister Josef Freihammer habe er viele lange Telefonate √ľber das Geschehen in der Heimat gef√ľhrt. Ganz sicher h√§tte es Surkin nun gefreut, dass in Amstetten nicht zuletzt wegen seiner Person, neue Ideen f√ľr die weitere Aufarbeitung der Verbrechen w√§hrend des NS-Regimes in der Stadt aufblitzen.