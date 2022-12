Stromausfall in mehreren niederösterreichischen Gemeinden

In mehreren niederösterreichischen Gemeinden ging am Donnerstagvormittag das Licht aus - oder gar nicht erst an. Laut Wiener Netze ist es in Gumpoldskirchen, Kottingbrunn, Oberwaltersdorf, Oeynhausen, Tattendorf, Teesdorf, Trumau und Gumpoldskirchen zu einem Stromausfall gekommen.

Begonnen habe die Störung bereits um 7.54 Uhr, sagt Christian Call, Sprecher der Wiener Netze. Ungefähr 12.000 Haushalte seien zu Beginn des Stromausfalls betroffen gewesen. "Mittlerweile sind aber alle Haushalte wieder mit Strom versorgt", sagt Call. Insgesamt habe der Stromausfall 59 Minuten gedauert.

Sicherung ausgelöst

Ein Leistungsschalter in einem Umspannwerk habe den Stromausfall verursacht. "Dabei handelt es sich um eine Sicherung, die dann auslöst, wenn es irgendwo einen Defekt gibt", sagt Call. Wo die Fehlerstelle liegt, wisse man noch nicht.