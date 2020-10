Serieneinbrecher war ein alter Bekannter der Ermittler

Für die Ermittler im südlichen Niederösterreich ist er mittlerweile ein alter Bekannter. Man kennt sich und spricht sich bereits mit den Vornamen an. Neunmal ist Martin K. wegen diverser Einbrüche und anderer Delikte bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten und einschlägig vorbestraft. Sechsmal hat er deshalb das Gefängnis bereits für mehrere Jahre von innen gesehen. Abgeschreckt hat den Profi-Einbrecher das allerdings nicht.

Diese Woche ist der 45-Jährige wieder einmal Kriminalermittlern aus Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt ins Netz gegangen. Ein vorerst unbekannter Täter hatte seit Anfang Oktober fortlaufend Einbruchsdiebstähle in bekannte Gastronomiebetriebe und Imbissstände im Stadtgebiet und im Bezirk Wr. Neustadt begangen.

In gewohnter Umgebung hinter Gitter

Dabei wurden die Scheiben zu den Lokalen mit einem Stein eingeschlagen und vorwiegend Lebensmittel und Bargeld gestohlen. Aufgrund des Modus Operandi und auffälliger Schuhspuren hatten die Ermittler bald den 45-Jährigen im Visier. Er wurde festgenommen und am Donnerstag in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert, wo die Untersuchungshaft verhängt wurde. Somit ist er wieder in – für ihn – gewohnter Umgebung.