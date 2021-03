Sechs Feuerwehren bei Scheunen-Großbrand im Einsatz

Schon um die drei Uhr in der Früh war die Nacht für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya vorbei. Der Brand eines Schuppens in Großeberharts, Bezirk Waidhofen an der Thaya, erforderte den Einsatz von sechs Feuerwehren.

"Bereits bei der Anfahrt konnte der helle Feuerschein von Weitem gesehen werden", hieß es von den Einsatzkräften. Aufgrund des Einsatzstichwortes rüstete sich ein Atemschutztrupp des Tanklöschfahrzeuges noch während der Anfahrt aus.