42-Jährige starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Horn

Bei einem Verkehrsunfall auf der B2 in St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) ist am Mittwoch eine 42-Jährige ums Leben gekommen. Die Waldviertlerin war nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw frontal gegen einen Sattelzug geprallt. Die Frau aus dem Bezirk Waidhofen a. d. Thaya wurde von Feuerwehrmitgliedern aus dem Wagen befreit, erlag jedoch ihren schweren Verletzungen

Ein weiterer Unfall hatte sich am Mittwochabend in Rohrau im Bezirk Bruck a. d. Leitha ereignet. Ein Wiener Motorradlenker hatte dort an einer Kreuzung ein haltendes Auto touchiert. Der 65-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in das UKH Wien-Meidling gebracht.