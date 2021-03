200 Menschen geschleppt: Endstation auf den Gleisen

Lukrativer als Arbeit

Bei den Hintermännern handelt es sich selbst um syrische Asylberechtigte im Alter zwischen 21 und 35 Jahren. Einer von ihnen kündigte sogar seinen gut dotierten Job, weil die Schlepperei „viel lukrativer“ sei.

Der KURIER hatte über eine wilde Verfolgungsjagd am 24. Februar berichtet. Eine Streife der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf wollte einen verdächtigen Van bei der Autobahnabfahrt Mödling anhalten, als der Fahrer davonraste. Im Bereich der Station der Wiener Lokalbahnen in Wiener Neudorf verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb auf den Gleisanlagen stecken. Im Auto befanden sich sieben syrische Flüchtlinge.

Der Fahrer und ein Komplize, 21 und 23 Jahre alt, wurden wegen Verdachts der Schlepperei festgenommen. Beide kamen vor Jahren als Asylwerber nach Österreich und leben mittlerweile in St. Pölten. Dort spürten die Ermittler auch den mutmaßlichen Kopf der Bande auf. Der 35-jährige syrische Asylberechtigte gilt als mutmaßlicher Auftraggeber. Zusammen soll das Trio mindestens 200 Personen von der Grenze weitertransportiert haben. Pro Kopf kassierten sie dafür etwa 150 Euro. In Summe sollen sie damit 30.000 Euro eingenommen haben. Bei den Hausdurchsuchungen in St. Pölten wurden Datenträger, die Schlepperfahrzeuge, verbotene Waffen und Kennzeichen, sowie 4.000 Euro Bargeld sichergestellt. Alle Drei wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.