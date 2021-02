Wieder Schlepperjagd per Hubschrauber im Bezirk Mödling

Seit Monaten steigt die Zahl der Asylwerber in Österreich wieder deutlich an. Fast täglich werden im Bezirk Mödling illegal eingereiste Flüchtlinge von Schleppern abgesetzt. Nach einer Verfolgungsjagd Mittwochabend in Wiener Neudorf ist es Freitagvormittag bereits zum nächsten spektakulären Einsatz gekommen.

Dieses Mal dürfte ein Schlepper mehrere Flüchtlinge in Maria Enzersdorf ausgesetzt haben. Daraufhin lief eine Fahndung mit mehreren Streifen. Die Suche wurde aus der Luft von einem Polizeihubschrauber des Innenministeriums unterstützt. Wie bereits am Mittwoch dürfte die Aktion erfolgreich gewesen sein. Kurz nach 10.30 Uhr wurde in der Marktgemeinde Hinterbrühl der vermeintliche Schlepper festgenommen und in Handschellen abgeführt.