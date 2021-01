Aufgriffe: Flüchtlinge sorgen für Aufregung in Schachendorf

Lager im Wald

„Meist handelt es sich dabei um Gruppen von bis zu zehn Personen aus Syrien oder Afghanistan. Probleme haben die Leute in den Ortschaften bisher keine gemacht, sie suchen ja Asyl“, sagt Marlovits, der selbst Polizist ist. Die Schlepper würden die Flüchtlinge bis an die Grenze bringen, die dann zu Fuß überquert wird. Große Aufregung gebe es deshalb im Ort nicht. „Aber es ist schon gut, wenn die Leute wachsam sind“, sagt Marlovits. Er bestätigt, dass in einem Waldstück einige Lager gefunden wurden, in denen die Migranten campiert haben. „Aber grundsätzlich wollen die Flüchtlinge ja gefunden werden und nicht ewig in der Kälte marschieren oder warten“, sagt Marlovits.