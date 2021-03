Hohe Zufriedenheit mit Impfstraßen in West-NÖ

Knapp 2.500 Menschen über 80 Jahre wurden am vergangenen Wochenende in den beiden Impfstraßen in Amstetten und Waidhofen an der Ybbs gegen Covid 19 geimpft. Die Eishalle in Amstetten und das Schloss Rothschild in Waidhofen erwiesen sich als bestens geeignete Lokale für die Massenimpfung. In beiden Städten wurde die gut und sicher abgewickelte Organisation gelobt.